Генсек ООН Антониу Гутерриш внесен в базу «Миротворец»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внесен в базу «Миротворец». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже», – прокомментировала Захарова, напомнив, что Гутерриш – португалец, «свято преданный заветам НАТО».
22 октября «РИА Новости» со ссылкой на официального заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака писало, что Гутерриш намерен подтвердить свою позицию по урегулированию украинского кризиса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС. Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на основании Устава ООН, международного права и резолюций ООН.
МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии.