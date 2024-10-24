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Генсек ООН Антониу Гутерриш внесен в базу «Миротворец»

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внесен в базу «Миротворец». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже», – прокомментировала Захарова, напомнив, что Гутерриш – португалец, «свято преданный заветам НАТО».

23 октября Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Агентство Bloomberg писало, что участие 32 мировых лидеров и генерального секретаря ООН в саммите БРИКС в Казани подчеркивает вызов усилиям Запада по изоляции России в связи с конфликтом на Украине.

22 октября «РИА Новости» со ссылкой на официального заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака писало, что Гутерриш намерен подтвердить свою позицию по урегулированию украинского кризиса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС. Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на основании Устава ООН, международного права и резолюций ООН.

МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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