Генсек ООН Антониу Гутерриш внесен в базу «Миротворец»

22 октября «РИА Новости» со ссылкой на официального заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака писало, что Гутерриш намерен подтвердить свою позицию по урегулированию украинского кризиса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС. Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на основании Устава ООН, международного права и резолюций ООН.