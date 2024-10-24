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Франция направит 100 млн евро на поддержку Ливана

Ведомости

Франция планирует выделить 100 млн евро для гуманитарной помощи Ливану. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон на международной конференции в Париже, организованной в поддержку государства на Ближнем Востоке, передает The Guardian.

«В ближайшей перспективе необходима масштабная помощь ливанскому населению, как сотням тысяч людей, перемещенных в результате войны, так и общинам, принимающим их», – сказал Макрон.

В международной конференции в Париже по сбору гуманитарной и военной помощи принимают участие около 70 стран и международных групп, включая исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати. Ни Иран, ни Израиль не были приглашены на мероприятие, отмечает The Guardian.

23 октября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт также сообщил, что правительство Германии предоставит дополнительные 60 млн евро Ливану.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября начала наступательную операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. В первый же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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