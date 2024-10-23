Германия направит 60 млн евро Ливану
Правительство Германии предоставит дополнительные 60 млн евро Ливану, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Канцлер ФРГ [Олаф Шольц] выразил соболезнования в связи со страданиями граждан Ливана. Правительство Германии выделяет дополнительные средства в размере 60 млн евро на помощь народу Ливана», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шольц также выразил поддержку конференции по Ливану в Париже, планируемой на 24 октября, добавил Хебештрайт. Представитель кабмина отметил, что сейчас важно найти способ начать политический процесс, целью которого должна быть «безопасность народа Израиля и суверенитет Ливана, свободный от иностранного влияния».
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступательную операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. В первый же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.