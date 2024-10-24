В Сербии положительно отозвались о качестве приобретенной у России техники
Вице-премьер Сербии Александр Вулин в ходе саммита БРИКС в Казани отметил отличное качество приобретенной военной техники у РФ, об этом он сообщил агентству «РИА Новости».
Вулин акцентировал внимание на том, что из-за санкций и логистики сотрудничать с Москвой довольно проблематично. Кроме того, ситуацию усложняет соседство Сербии со странами, входящими в НАТО. Тем не менее, по словам политика, страна даже готова приобрести у России дополнительные единицы.
Вулин подчеркнул, что Сербия – свободное государство, поэтому самостоятельно может решить, какие действия способны положительно сказаться на благосостоянии страны.
Вице-премьер также добавил, что приобретая военную технику у Москвы, Белград «хочет иметь возможность защитить себя, чтобы не стать легкой добычей и не допустить повторения событий 1999 г.».
15 августа «Ведомости» писали о заявлении директора четвертого европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона. Дипломат высказался о недопустимости реэкспорта сербского оружия на Украину через посредников, обслуживающих интересы Запада. По мнению чрезвычайного и полномочного посла, такие сделки вносят разлад в отношения Сербии и России.