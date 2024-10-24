В Сербии положительно отозвались о качестве приобретенной у России техники

Вулин акцентировал внимание на том, что из-за санкций и логистики сотрудничать с Москвой довольно проблематично. Кроме того, ситуацию усложняет соседство Сербии со странами, входящими в НАТО. Тем не менее, по словам политика, страна даже готова приобрести у России дополнительные единицы.