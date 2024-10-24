Белоруссия стала государством-партнером БРИКС

22 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 13 стран обсуждают возможность получения статуса государства-партнера БРИКС. Он уточнил, что вопрос о предоставлении этого статуса решается «лидерами государств» организации. До этого Ушаков также говорил, что 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или к сотрудничеству в разной форме.