Белоруссия стала государством-партнером БРИКС
Белоруссия стала государством-партнером БРИКС, сообщил президент страны Александр Лукашенко на полях саммита в Казани.
«Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», – сказал он в интервью «Известиям», его слова передает агентство «БелТА».
На пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» Лукашенко заявил, что Белоруссия в рамках объединения может «сыграть определенную роль» в сферах безопасности, устойчивого развития, преодоления санкций, борьбы с голодом, бедностью, последствиями изменения климата, гуманитарной, технологической и научных сферах.
22 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 13 стран обсуждают возможность получения статуса государства-партнера БРИКС. Он уточнил, что вопрос о предоставлении этого статуса решается «лидерами государств» организации. До этого Ушаков также говорил, что 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или к сотрудничеству в разной форме.