В СФ «с пониманием» относятся к затянувшемуся назначению сенатора от Тувы

Цаликов занимал пост первого замминистра обороны России с 2015 г. по 2024 г. Он также работал на различных должностях с нынешним секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу в МЧС и правительстве Московской области. Цаликов был избран в парламент Тувы от «Единой России» 8 сентября, и на него, как на действительного государственного советника РФ первого класса, не распространяется ценз оседлости.