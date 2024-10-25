В СФ «с пониманием» относятся к затянувшемуся назначению сенатора от Тувы
Первое заседание в новом созыве состоялось 26 сентября. Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации», органу законодательной власти региона дается на это месяц после первого заседания. Срок истекает 25 октября, однако, по информации РБК, заседаний на этот день не назначено. Два источника издания, близких к Верховному хуралу, сообщили, что не знают о планах провести заседание.
Глава комитета по регламенту СФ Вячеслав Тимченко отметил, что если сенатора не назначат в срок, это «будет неким нарушением закона». Однако в СФ понимают, что согласование кандидата «может иметь продолжительный период», и относятся к этому с пониманием. Пока в верхней палате парламента продолжаются полномочия предыдущего сенатора от Тувы Дины Оюн.
«Ведомости» писали, что сенатором от Тувы может стать бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. 4 октября собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, сообщил, что делегирование Цаликова согласовано не полностью и обсуждается другой вектор его деятельности. Близкий к СФ собеседник «Ведомостей» пока тоже не слышал, чтобы его назначили в ближайшее время.
Цаликов занимал пост первого замминистра обороны России с 2015 г. по 2024 г. Он также работал на различных должностях с нынешним секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу в МЧС и правительстве Московской области. Цаликов был избран в парламент Тувы от «Единой России» 8 сентября, и на него, как на действительного государственного советника РФ первого класса, не распространяется ценз оседлости.