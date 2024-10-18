Тува заморозила назначение нового сенатора

В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» сенатор от законодательного органа должен быть назначен в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. Предельным сроком для назначения сенатора от парламента Тувы является 25 октября. Ответственности за срыв сроков закон не предусматривает, и этим иногда пользуются заксобрания. К примеру, Рязанская областная дума год и четыре месяца не имела своего представителя в верхней палате парламента, с тех пор как Игорь Морозов покинул свой пост 16 ноября 2022 г. Депутат Игорь Мурог был назначен новым сенатором лишь 2 апреля 2024 г.