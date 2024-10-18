Тува заморозила назначение нового сенатора

Тува заморозила назначение нового сенатораВопрос о его назначении не включен в повестку следующего заседания
В проекте повестки дня третьего заседания верховного хурала Тувы четвертого созыва, назначенного на 23 октября, отсутствует вопрос о наделении полномочиями сенатора – представителя законодательного органа власти в Совете Федерации (СФ). Проект опубликован на сайте регионального парламента, в нем 57 вопросов.
Одним из кандидатом на пост сенатора является бывший первый заместитель министра обороны России (2015–2019) Руслан Цаликов, работавший на разных должностях в МЧС, правительстве Московской области и военном ведомстве вместе с нынешним секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, писали «Ведомости» 8 июля и 16 сентября. Цаликов был избран в парламент Тувы от «Единой России» (ЕР) 8 сентября, и на него, как на действительного государственного советника РФ первого класса, не распространяется ценз оседлости.
Как сообщал 4 октября собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, делегирование Цаликова согласовано не полностью и обсуждается другой вектор его деятельности. Близкий к СФ собеседник «Ведомостей» пока тоже не слышал, чтобы его назначили в ближайшее время.
В Минобороны Цаликов курировал в том числе юридические вопросы и взаимодействие со СМИ. Указ о его отставке президент России Владимир Путин подписал 17 июня (Шойгу лишился поста министра обороны 12 мая и в тот же день возглавил Совбез), тогда же были уволены статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков и заместители министра Татьяна Шевцова и Павел Попов.
В отношении последнего Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) 29 августа возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в тот же день военный суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. Расследование связано с хищениями в парке «Патриот».
Уголовные дела коррупционной направленности расследуются также в отношении других бывших заместителей Шойгу – Тимура Иванова (обвиняется в особо крупных взятке и растрате, был уволен 26 апреля по утрате доверия) и Дмитрия Булгакова (обвиняется в особо крупном мошенничестве, был уволен 24 сентября 2022 г.). Оба арестованы.
В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» сенатор от законодательного органа должен быть назначен в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. Предельным сроком для назначения сенатора от парламента Тувы является 25 октября. Ответственности за срыв сроков закон не предусматривает, и этим иногда пользуются заксобрания. К примеру, Рязанская областная дума год и четыре месяца не имела своего представителя в верхней палате парламента, с тех пор как Игорь Морозов покинул свой пост 16 ноября 2022 г. Депутат Игорь Мурог был назначен новым сенатором лишь 2 апреля 2024 г.
Обвязывать сроки принятия кадровых решений ответственностью в публичном праве не принято, потому что это не отвечает сути таких действий – праву уполномоченного лица или органа определить наилучшую кандидатуру, заявлял «Ведомостям» 19 октября 2023 г. политюрист Олег Захаров. По его словам, конкретно для назначения сенаторов практика пошла по пути «если нельзя, но нужно, то можно». По мнению эксперта, можно подумать о поправках, уточняющих этот порядок, чтобы вакантные кресла в верхней палате парламента не пустовали.