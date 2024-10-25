Россия изучает предложение Турции о возобновлении зерновой сделки
Российская сторона изучает предложение Турции о возобновлении соглашения об экспорте зерна из портов Черного моря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе саммита БРИКС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину возобновить соглашение об экспорте зерна из портов Черного моря. Предыдущее соглашение закончилось 17 июля 2023 г. Песков подчеркнул, что предыдущий опыт сделки не был успешным, так как ряд условий не был соблюден.
«Это всем очевидно, это всеми признается. Как таковая она выполнялась, но она не получилась как сделка», – отметил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что Путину передали документ о возобновлении сделки. Документ изучается ответственными ведомствами, по итогам будет представлен доклад президенту, заключил Песков.
2 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина сорвала возобновление зерновой сделки весной 2024 г. Украинская сторона предложила добавить пункт о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций, на что Россия ответила согласием. По словам главы МИДа, после этого в Киеве заявили о недовольстве условиями.