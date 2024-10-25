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Россия изучает предложение Турции о возобновлении зерновой сделки

Ведомости

Российская сторона изучает предложение Турции о возобновлении соглашения об экспорте зерна из портов Черного моря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе саммита БРИКС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину возобновить соглашение об экспорте зерна из портов Черного моря. Предыдущее соглашение закончилось 17 июля 2023 г. Песков подчеркнул, что предыдущий опыт сделки не был успешным, так как ряд условий не был соблюден.

«Это всем очевидно, это всеми признается. Как таковая она выполнялась, но она не получилась как сделка», – отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путину передали документ о возобновлении сделки. Документ изучается ответственными ведомствами, по итогам будет представлен доклад президенту, заключил Песков.

2 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина сорвала возобновление зерновой сделки весной 2024 г. Украинская сторона предложила добавить пункт о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций, на что Россия ответила согласием. По словам главы МИДа, после этого в Киеве заявили о недовольстве условиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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