Россия изучает предложение Турции о возобновлении зерновой сделки

В ходе саммита БРИКС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину возобновить соглашение об экспорте зерна из портов Черного моря. Предыдущее соглашение закончилось 17 июля 2023 г. Песков подчеркнул, что предыдущий опыт сделки не был успешным, так как ряд условий не был соблюден.