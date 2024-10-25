Захарова: договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер
Договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Следует отметить, что данный документ носит неконфронтационный, оборонительный характер и не направлен против интересов третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», – отметила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
В договор, по ее словам, заложены принципы развития российско-корейских связей, нацеленных на углубление партнерства.
«Подписание указанного документа является закономерным следствием выхода традиционных отношений братской дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами на беспрецедентно высокий уровень, а также происходящих сдвигов в геополитической обстановке, которые рождают необходимость качественного обновления правовых основ для обоюдовыгодного двустороннего взаимодействия», – объяснила официальный представитель МИДа.
24 октября Госдума единогласно ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор был подписан в июне во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.
Согласно тексту документа, в случае угрозы вооруженной агрессии в отношении одной из сторон, Россия и КНДР должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». Ст. 4 прямо предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран, другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами».
22 октября КНДР назвала слухами заявления об отправке северокорейских солдат на Украину, чтобы участвовать в спецоперации на стороне России. Сотрудник представительства КНДР при ООН заявил, что отношения Пхеньяна с Москвой являются законными и основаны на сотрудничестве.