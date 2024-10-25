Захарова: договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер

Согласно тексту документа, в случае угрозы вооруженной агрессии в отношении одной из сторон, Россия и КНДР должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». Ст. 4 прямо предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран, другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами».