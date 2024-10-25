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Захарова: договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер

Ведомости

Договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Следует отметить, что данный документ носит неконфронтационный, оборонительный характер и не направлен против интересов третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», – отметила Захарова (цитата по «РИА Новости»).

В договор, по ее словам, заложены принципы развития российско-корейских связей, нацеленных на углубление партнерства.

«Подписание указанного документа является закономерным следствием выхода традиционных отношений братской дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами на беспрецедентно высокий уровень, а также происходящих сдвигов в геополитической обстановке, которые рождают необходимость качественного обновления правовых основ для обоюдовыгодного двустороннего взаимодействия», – объяснила официальный представитель МИДа.

24 октября Госдума единогласно ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор был подписан в июне во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.

Согласно тексту документа, в случае угрозы вооруженной агрессии в отношении одной из сторон, Россия и КНДР должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». Ст. 4 прямо предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран, другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами».

22 октября КНДР назвала слухами заявления об отправке северокорейских солдат на Украину, чтобы участвовать в спецоперации на стороне России. Сотрудник представительства КНДР при ООН заявил, что отношения Пхеньяна с Москвой являются законными и основаны на сотрудничестве.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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