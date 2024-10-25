ЦИК Молдавии подвел итоги референдума о вступлении страны в ЕС
Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела итоги референдума по вопросу о вступлении страны в Европейский союз (ЕС), который прошел 20 октября. Результаты референдума были опубликованы на сайте ЦИК.
По данным Центральной избирательной комиссии, явка на референдуме составила 50,72%. «За» проголосовали 749 719 избирателей, «против» – 739 155. Всего действительными признали 1 488 874 бюллетеней. Разница во мнениях составила 0,7 процентных пункта в пользу сторонников евроинтеграции.
Поставление молдавского ЦИК будет направлено на утверждение в Конституционный суд страны.
20 октября в Молдавии прошли также и президентские выборы. ЦИК страны утвердил итоги этих выборов – во второй тур выходят действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло.
21 октября Санду заявила, что в Конституцию Молдавии будут внесены поправки, касающиеся европейской интеграции, поскольку большинство граждан страны проголосовали за евроинтеграцию.