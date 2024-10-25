Безуглая призвала готовить оборону Павлограда и Изюма

2 сентября президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в тувинской школе заявил, что таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас, у российских войск давно не было. По его словам, ВС РФ «ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами».