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Безуглая призвала готовить оборону Павлограда и Изюма

Ведомости

Украинские власти должны начать готовить оборону Павлограда и Изюма, считает народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая

«Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курщины уже вернули. Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма», – написала она в Telegram.

В публикации Безуглая вновь раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского, заявив, что он занимается «сортами лжи».

Безуглая является критиком военного командования Украины. В июне Безуглая была внесена в украинскую базу «Миротворец», в июля вышла из состава правящей партии «Слуга народа» по собственному заявлению. 19 сентября украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Безуглую сняли с поста замглавы парламентского комитета по обороне Рады.

15 октября глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил о начале обязательной эвакуации жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин.

2 сентября президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в тувинской школе заявил, что таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас, у российских войск давно не было. По его словам, ВС РФ «ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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