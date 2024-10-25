Безуглая призвала готовить оборону Павлограда и Изюма
Украинские власти должны начать готовить оборону Павлограда и Изюма, считает народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
«Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курщины уже вернули. Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма», – написала она в Telegram.
В публикации Безуглая вновь раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского, заявив, что он занимается «сортами лжи».
Безуглая является критиком военного командования Украины. В июне Безуглая была внесена в украинскую базу «Миротворец», в июля вышла из состава правящей партии «Слуга народа» по собственному заявлению. 19 сентября украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Безуглую сняли с поста замглавы парламентского комитета по обороне Рады.
15 октября глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил о начале обязательной эвакуации жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин.
2 сентября президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в тувинской школе заявил, что таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас, у российских войск давно не было. По его словам, ВС РФ «ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами».