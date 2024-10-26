В ООН не подтвердили отказ Зеленского принять Гутерриша на Украине
Офис генерального секретаря ООН не располагает данными об отказе украинского президента Владимир Зеленского принять Антониу Гутерриша на Украине. Об этом заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, пишет «РИА Новости».
«У меня нет подтверждения этому. Насколько мне известно, в последние дни мы работали с украинскими официальными лицами, пытаясь найти удобное для обеих сторон время для визита», – сказал он.
Днем 25 октября «РБК-Украина» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера сообщил, что Зеленский отказался принять Гутерриша в стране после его визита на саммит БРИКС в Казани.
24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. В ходе выступления он указал на необходимость мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи организации. Президент Украины упрекнул ООН за визит в Россию. МИД Украины также раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС.
Гутерриш при этом заявлял, что страны БРИКС представляют почти 50% населения Земли. Он сказал, что для того, чтобы справиться с большими мировыми вызовами, нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья.