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В ООН не подтвердили отказ Зеленского принять Гутерриша на Украине

Ведомости

Офис генерального секретаря ООН не располагает данными об отказе украинского президента Владимир Зеленского принять Антониу Гутерриша на Украине. Об этом заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, пишет «РИА Новости».

«У меня нет подтверждения этому. Насколько мне известно, в последние дни мы работали с украинскими официальными лицами, пытаясь найти удобное для обеих сторон время для визита», – сказал он.

Днем 25 октября «РБК-Украина» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера сообщил, что Зеленский отказался принять Гутерриша в стране после его визита на саммит БРИКС в Казани.

24 октября Гутерриш выступил на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС. В ходе выступления он указал на необходимость мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи организации. Президент Украины упрекнул ООН за визит в Россию. МИД Украины также раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС.

Гутерриш при этом заявлял, что страны БРИКС представляют почти 50% населения Земли. Он сказал, что для того, чтобы справиться с большими мировыми вызовами, нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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