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Постпред Израиля сообщил о готовности защитить население страны от Ирана

Ведомости

Израиль готов использовать все средства для защиты населения страны от атак со стороны Ирана. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон в соцсети X.

«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты граждан Израиля и не позволим Ирану продолжать прятаться за спины своих прокси», – подчеркнул Данон.

Он добавил, что в последние часы вооруженные силы Израиля нанесли точечные удары по военным целям в Иране в ответ на атаки, совершенные Ираном в начале октября.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.

МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республикой нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать свою территорию. Как именно Тегеран собирается ответить на атаку Израиля в заявлении внешнеполитического ведомства не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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