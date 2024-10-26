Постпред Израиля сообщил о готовности защитить население страны от Ирана
Израиль готов использовать все средства для защиты населения страны от атак со стороны Ирана. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон в соцсети X.
«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты граждан Израиля и не позволим Ирану продолжать прятаться за спины своих прокси», – подчеркнул Данон.
Он добавил, что в последние часы вооруженные силы Израиля нанесли точечные удары по военным целям в Иране в ответ на атаки, совершенные Ираном в начале октября.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.
МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республикой нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать свою территорию. Как именно Тегеран собирается ответить на атаку Израиля в заявлении внешнеполитического ведомства не уточняется.