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Визит Лаврова в Ташкент перенесли на более поздний срок

Ведомости

Запланированный на 28-29 октября визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Ташкент перенесен на более поздний срок, сообщается на сайте российского МИДа.

Лавров 26 октября провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым. Стороны во время беседы, как рассказали в ведомстве, подтвердили намерение продолжать совместную работу по дальнейшему укреплению «всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана».

«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28–29 октября визит Лаврова в Ташкент на более поздний срок», – говорится в сообщении российского ведомства.

В конце мая столицу Узбекистана посетил президент РФ Владимир Путин, где вместе с главой республики Шавкатом Мирзиёевым принял участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Тогда же состоялись переговоры лидеров двух стран. По их итогам профильные министры заключили ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения.

В сентябре Путин согласовал проведение переговоров с Узбекистаном о предоставлении республике доступа к сигналу «Глонасс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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