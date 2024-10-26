Визит Лаврова в Ташкент перенесли на более поздний срок
Запланированный на 28-29 октября визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Ташкент перенесен на более поздний срок, сообщается на сайте российского МИДа.
Лавров 26 октября провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым. Стороны во время беседы, как рассказали в ведомстве, подтвердили намерение продолжать совместную работу по дальнейшему укреплению «всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана».
«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28–29 октября визит Лаврова в Ташкент на более поздний срок», – говорится в сообщении российского ведомства.
В конце мая столицу Узбекистана посетил президент РФ Владимир Путин, где вместе с главой республики Шавкатом Мирзиёевым принял участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Тогда же состоялись переговоры лидеров двух стран. По их итогам профильные министры заключили ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения.
В сентябре Путин согласовал проведение переговоров с Узбекистаном о предоставлении республике доступа к сигналу «Глонасс».