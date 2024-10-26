Визит Лаврова в Ташкент перенесли на более поздний срок

В конце мая столицу Узбекистана посетил президент РФ Владимир Путин, где вместе с главой республики Шавкатом Мирзиёевым принял участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Тогда же состоялись переговоры лидеров двух стран. По их итогам профильные министры заключили ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения.