Премьер Грузии: заседание нового парламента состоится и без указа президента
Заседание новоизбранного парламента Грузии состоится, даже если его не назначит президент республики Саломе Зурабишвили, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК республики после подсчета данных с более 99% участков, правящая партия «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов избирателей, оппозиция суммарно получила 37%.
«После объявления окончательных данных в течение 10 дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам», – сказал Кобахидзе на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Грузинский народ поддержал правящую партию и сделал «единственный, безальтернативный выбор», приводит также слова Кобахидзе «Sputnik Грузия».
«Мы говорили обществу, что эти выборы приравнены к референдуму, этот посыл точно дошел до избирателей, и с этим связана беспрецедентная явка на парламентских выборах», – сказал он.
Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей, за правящую партию отдали голоса свыше 1,08 млн человек. Явка на выборах в Грузии на момент закрытия участков предварительно составила 58,94%, почти 90% избирателей голосовали в электронном виде.
Оппозиционное «Единство – Национальное движение» вечером 26 октября отказалось признавать предварительные результаты парламентских выборов, заявив, что выборы «украдены», передавал «Sputnik Грузия». Партия «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Эти партии заявили, что не будут входить в парламент и получать депутатские мандаты, а также объявили о переходе в режим «бессрочного протеста» и анонсировали уличные акции с 27 октября. Итоги выборов отказалась признавать и коалиция «Сильная Грузия».