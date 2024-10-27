Премьер Грузии: заседание нового парламента состоится и без указа президента

Оппозиционное «Единство – Национальное движение» вечером 26 октября отказалось признавать предварительные результаты парламентских выборов, заявив, что выборы «украдены», передавал «Sputnik Грузия». Партия «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Эти партии заявили, что не будут входить в парламент и получать депутатские мандаты, а также объявили о переходе в режим «бессрочного протеста» и анонсировали уличные акции с 27 октября. Итоги выборов отказалась признавать и коалиция «Сильная Грузия».