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Премьер Грузии: заседание нового парламента состоится и без указа президента

Ведомости

Заседание новоизбранного парламента Грузии состоится, даже если его не назначит президент республики Саломе Зурабишвили, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК республики после подсчета данных с более 99% участков, правящая партия «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов избирателей, оппозиция суммарно получила 37%.

«После объявления окончательных данных в течение 10 дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам», – сказал Кобахидзе на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Грузинский народ поддержал правящую партию и сделал «единственный, безальтернативный выбор», приводит также слова Кобахидзе «Sputnik Грузия».

«Мы говорили обществу, что эти выборы приравнены к референдуму, этот посыл точно дошел до избирателей, и с этим связана беспрецедентная явка на парламентских выборах», – сказал он.

Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей, за правящую партию отдали голоса свыше 1,08 млн человек. Явка на выборах в Грузии на момент закрытия участков предварительно составила 58,94%, почти 90% избирателей голосовали в электронном виде.

Оппозиционное «Единство – Национальное движение» вечером 26 октября отказалось признавать предварительные результаты парламентских выборов, заявив, что выборы «украдены», передавал «Sputnik Грузия». Партия «Коалиция перемен» не признала итоги голосования и назвала их «конституционным переворотом». Эти партии заявили, что не будут входить в парламент и получать депутатские мандаты, а также объявили о переходе в режим «бессрочного протеста» и анонсировали уличные акции с 27 октября. Итоги выборов отказалась признавать и коалиция «Сильная Грузия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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