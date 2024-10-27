Грузовик наехал на людей на автобусной остановке в пригороде Тель-Авива

Грузовик врезался в автобусную остановку в районе Глилот. В полиции допускают, что произошедшее могло быть терактом, пишет издание. По данным медиков, в больницы госпитализируют 16 человек, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего сообщается о «десятках» пострадавших.