Грузовик наехал на людей на автобусной остановке в пригороде Тель-Авива
В пригороде Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку, в результате госпитализированы 16 человек, передает Times of Israel со ссылкой на данные израильской национальной медицинской службы.
Грузовик врезался в автобусную остановку в районе Глилот. В полиции допускают, что произошедшее могло быть терактом, пишет издание. По данным медиков, в больницы госпитализируют 16 человек, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего сообщается о «десятках» пострадавших.
6 октября в результате теракта на автовокзале в Беэр-Шеве погибла женщина, еще 10 человек получили ранения. Нападавшего застрелили. Власти сообщили, что теракт совершил 29-летний бедуин Ахмад аль-Укби с судимостью и израильским гражданством. Министр транспорта Израиля Мири Регев на фоне произошедшего призвала депортировать из страны семьи террористов.
1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы, писала Times of Israel со ссылкой на местную полицию.