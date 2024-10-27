Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового атомного ледокола
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового атомного ледокола, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
На следующей неделе Путин также выступит с обращением к съезду Федерации независимых профсоюзов России и проведет совещания с членами правительства и с членами Совета безопасности страны.
26 февраля этого года Путин дал разрешение началу строительства нового атомного ледокола «Ленинград». Название кораблю присвоено в честь 80-летия освобождения Ленинграда от немецкой блокады.
В феврале в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что в 2024 г. состав Военно-морского флота России пополнится ледоколом «Евпатий Коловрат», предназначенным для Тихоокеанского флота.
Государственные испытания ледокола «Евпатий Коловрат» завершились 12 июля, 26 июля ледокол официально включили в состав Тихоокеанского флота.