Ирак направил ООН ноту протеста в связи с пролетом израильских самолетов
Ирак направил ООН официальную ноту протеста в связи с пролетом израильских самолетов для атаки Ирана, сообщил представитель правительства республики, пишет IRNA.
«Ирак официально направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН ноту протеста с осуждением вопиющего нарушения, совершенного сионистским образованием в отношении воздушного пространства и суверенитета Ирака, а также использования иракского воздушного пространства для осуществления нападение на Исламскую Республику Иран», – говорится в сообщении.
26 октября Ирак и Иран закрыли воздушное пространство на фоне ударов Израиля по Ирану.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. СМИ писали, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. В результате атаки Израиля погибли двое иранских военных, писало Tasnim со ссылкой на заявление армии исламской республики.
Axios со ссылкой на источники сообщило, что атака Израиля парализовала производство ракет в Иране. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд при этом заявил, что Иран сбил почти все израильские истребители и беспилотники при атаке.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль с помощью баллистических ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. Атака на Израиль стала ответом на ликвидацию лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и главы палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании, заявляли в Иране.