Ирак направил ООН ноту протеста в связи с пролетом израильских самолетов

Axios со ссылкой на источники сообщило, что атака Израиля парализовала производство ракет в Иране. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд при этом заявил, что Иран сбил почти все израильские истребители и беспилотники при атаке.