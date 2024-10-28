В Москву приехала военная делегация ЮАР для обсуждения сотрудничества
В Москву прибыла военная делегация Южно-Африканской Республики во главе с командующим национальными силами генералом Рудзани Мафваньи, сообщили в Минобороны РФ. Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.
«Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения», – заявил во время переговоров главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.
В начале работы делегация возложила венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Официальная часть двусторонних переговоров прошла в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны. Во время встречи стороны достигли договоренности по наращиванию сотрудничества в различных областях.
Делегация ЮАР во время визита в Россию посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск, академию Генштаба ВС РФ, исторические достопримечательности, а также музеи Москвы и Подмосковья.