В Москву приехала военная делегация ЮАР для обсуждения сотрудничества

В начале работы делегация возложила венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Официальная часть двусторонних переговоров прошла в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны. Во время встречи стороны достигли договоренности по наращиванию сотрудничества в различных областях.