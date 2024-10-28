Израильская армия сообщила о запуске 115 снарядов из Ливана

27 октября телеканал LBC International со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.