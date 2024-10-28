Израильская армия сообщила о запуске 115 снарядов из Ливана
Израильские силы зафиксировали 115 пусков снарядов ливанской группировки «Хезболла» со стороны Ливана по Израилю. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«По состоянию на 16:00 (17:00 мск) около 115 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», попали сегодня с территории Ливана на территорию Израиля», – говорится в сообщении.
Данные о пострадавших и разрушениях в результате запуска снарядов не приводятся.
27 октября телеканал LBC International со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.