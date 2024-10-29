Директор ЦРУ обсудил в Катаре 28-дневное перемирие в Газе

28 октября Reuters писало, что глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил прекращение огня на два дня в секторе Газа, чтобы обменять четырех заложников «Хамаса» на нескольких палестинских заключенных. В этот же день The Times of Israel сообщила, что высокопоставленный представитель «Хамаса» Хусам Бадран дал понять, что группировка открыта для сделки с Израилем по сектору Газа.