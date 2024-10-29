Директор ЦРУ обсудил в Катаре 28-дневное перемирие в Газе
Директор ЦРУ Билл Бернс обсудил на встрече с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани и директором израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа 28-дневное прекращение огня в Газе, в ходе которого предполагается освобождение части заложников. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех неназванных израильских чиновников.
Предполагается, что в ходе паузы в боевых действиях палестинская радикальная группировка «Хамас» освободит около восьми заложников, а Израиль – десятки палестинских заключенных. По словам собеседников Axios, Бернс, аль-Тани и Барнеа во время встречи разрабатывали идею частичной сделки и обсуждали способы реализации египетского предложения о временном прекращении огня.
В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля говорится, что стороны обсудили «новую единую структуру, которая объединяет предыдущие предложения, а также учитывает основные проблемы и последние события в регионе».
28 октября Reuters писало, что глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил прекращение огня на два дня в секторе Газа, чтобы обменять четырех заложников «Хамаса» на нескольких палестинских заключенных. В этот же день The Times of Israel сообщила, что высокопоставленный представитель «Хамаса» Хусам Бадран дал понять, что группировка открыта для сделки с Израилем по сектору Газа.