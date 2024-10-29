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Директор ЦРУ обсудил в Катаре 28-дневное перемирие в Газе

Ведомости

Директор ЦРУ Билл Бернс обсудил на встрече с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани и директором израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа 28-дневное прекращение огня в Газе, в ходе которого предполагается освобождение части заложников. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех неназванных израильских чиновников.

Предполагается, что в ходе паузы в боевых действиях палестинская радикальная группировка «Хамас» освободит около восьми заложников, а Израиль – десятки палестинских заключенных. По словам собеседников Axios, Бернс, аль-Тани и Барнеа во время встречи разрабатывали идею частичной сделки и обсуждали способы реализации египетского предложения о временном прекращении огня.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля говорится, что стороны обсудили «новую единую структуру, которая объединяет предыдущие предложения, а также учитывает основные проблемы и последние события в регионе».

28 октября Reuters писало, что глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил прекращение огня на два дня в секторе Газа, чтобы обменять четырех заложников «Хамаса» на нескольких палестинских заключенных. В этот же день The Times of Israel сообщила, что высокопоставленный представитель «Хамаса» Хусам Бадран дал понять, что группировка открыта для сделки с Израилем по сектору Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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