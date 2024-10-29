Правительство утвердило списание долгов по бюджетным кредитам для 25 регионов

27 сентября кабмин РФ освободил регионы от погашения двух третей реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, которая списывается в 2025 г. Отмечалось, что решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина. 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости снизить долговую нагрузку на регионы. Премьер-министр Михаил Мишустин, представляя в апреле отчет о работе правительства в Госдуме, сообщил, что списание задолженности с возможностью направлять высвободившиеся средства на реализацию крупных проектов поможет регионам решить инфраструктурные задачи. 3 апреля Мишустин заявлял, что сумма списаний составит порядка 1 трлн руб. В тот же день представитель Минфина уточнил «Ведомостям», что по состоянию на 1 марта 2024 г. задолженность регионов по бюджетным кредитам составляет 1,7 трлн руб.