Правительство утвердило списание долгов по бюджетным кредитам для 25 регионов
Правительство России утвердило списание задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов. Речь идет о списании задолженности на общую сумму 25,9 млрд руб., следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Часть задолженности будет списана Башкирии, Карелии, Коми, Татарстану, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Пермскому, Ставропольскому краям, а также Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.
Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам был запущен в конце 2020 г., став одним из инструментов стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах, добавили в правительстве. Списание распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях – сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.
27 сентября кабмин РФ освободил регионы от погашения двух третей реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, которая списывается в 2025 г. Отмечалось, что решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина. 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости снизить долговую нагрузку на регионы. Премьер-министр Михаил Мишустин, представляя в апреле отчет о работе правительства в Госдуме, сообщил, что списание задолженности с возможностью направлять высвободившиеся средства на реализацию крупных проектов поможет регионам решить инфраструктурные задачи. 3 апреля Мишустин заявлял, что сумма списаний составит порядка 1 трлн руб. В тот же день представитель Минфина уточнил «Ведомостям», что по состоянию на 1 марта 2024 г. задолженность регионов по бюджетным кредитам составляет 1,7 трлн руб.