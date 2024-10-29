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Сийярто: ЕС признает только либеральные демократии

Ведомости

Европейские власти признают только ту демократию, в которой побеждают либералы. Об этом заявил один из основателей правящей венгерской консервативной партии «Фидес», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его заявление связано с реакцией ЕС на победу «Грузинской мечты» на выборах в Грузии.

«Министры иностранных дел [Европы] вновь доказали, что, согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда либеральная партия побеждает на выборах», – написал министр в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, европейские министры «не могут переварить тот факт, что демократия – это воля народа, не способны переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом».

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.

Оппозиция не признала результаты выборов. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала их тотальным мошенничеством. Итоги парламентских выборов в Грузии подвергли сомнению в Евросоюзе и США. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил солидарность с критикой со стороны международных наблюдателей и порекомендовал «политическому руководству» Грузии способствовать восстановлению демократии в стране.

Наблюдательные миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и НАТО заявили о нарушениях, но тем не менее не стали подвергать сомнению исход голосования в целом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напротив, поздравил премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе с победой его партии на выборах и заявил о планах приехать в страну с визитом. Сейчас Венгрия председательствует в Евросовете. Посол ФРГ в Грузии Петер Фишер выразил мнение, что Орбан в ходе визита будет «говорить только от лица венгерского правительства, а не от Евросоюза».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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