Сийярто: ЕС признает только либеральные демократии
Европейские власти признают только ту демократию, в которой побеждают либералы. Об этом заявил один из основателей правящей венгерской консервативной партии «Фидес», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его заявление связано с реакцией ЕС на победу «Грузинской мечты» на выборах в Грузии.
«Министры иностранных дел [Европы] вновь доказали, что, согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда либеральная партия побеждает на выборах», – написал министр в Facebook
По его словам, европейские министры «не могут переварить тот факт, что демократия – это воля народа, не способны переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом».
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.
Оппозиция не признала результаты выборов. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала их тотальным мошенничеством. Итоги парламентских выборов в Грузии подвергли сомнению в Евросоюзе и США. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил солидарность с критикой со стороны международных наблюдателей и порекомендовал «политическому руководству» Грузии способствовать восстановлению демократии в стране.
Наблюдательные миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и НАТО заявили о нарушениях, но тем не менее не стали подвергать сомнению исход голосования в целом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напротив, поздравил премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе с победой его партии на выборах и заявил о планах приехать в страну с визитом. Сейчас Венгрия председательствует в Евросовете. Посол ФРГ в Грузии Петер Фишер выразил мнение, что Орбан в ходе визита будет «говорить только от лица венгерского правительства, а не от Евросоюза».