Сийярто: ЕС признает только либеральные демократии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напротив, поздравил премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе с победой его партии на выборах и заявил о планах приехать в страну с визитом. Сейчас Венгрия председательствует в Евросовете. Посол ФРГ в Грузии Петер Фишер выразил мнение, что Орбан в ходе визита будет «говорить только от лица венгерского правительства, а не от Евросоюза».