«Хезболла» избрала нового лидера

В середине октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара, позже информацию подтвердили в представительстве движения. Синвар также был назначен лидером группировки после убийства главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании в июле.