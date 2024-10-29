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«Хезболла» избрала нового лидера

Главой ливанской группировки станет заместитель генсека Наим Касем
Ведомости

Новым лидером ливанской группировки «Хезболла» избран заместитель генсека движения Наим Касем, следует из заявления.

«Совет шуры [руководящий орган "Хезболлы”] избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения», – говорится в сообщении.

Необходимость избрания главы группировки возникла после ликвидации израильскими силами главы движения Хасана Насраллы 27 сентября. The New York Times писала, что претендентом на пост главы группировки был также глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафиеддин. 22 октября он был ликвидирован армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В середине октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара, позже информацию подтвердили в представительстве движения. Синвар также был назначен лидером группировки после убийства главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании в июле.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль с помощью баллистических ракет. Атака на Израиль стала ответом на ликвидацию Насраллы и Хании, заявляли в Иране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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