«Хезболла» избрала нового лидера

«Хезболла» избрала нового лидераГлавой ливанской группировки станет заместитель генсека Наим Касем
Новым лидером ливанской группировки «Хезболла» избран заместитель генсека движения Наим Касем, следует из заявления.
«Совет шуры [руководящий орган "Хезболлы”] избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения», – говорится в сообщении.
Необходимость избрания главы группировки возникла после ликвидации израильскими силами главы движения Хасана Насраллы 27 сентября. The New York Times писала, что претендентом на пост главы группировки был также глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафиеддин. 22 октября он был ликвидирован армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В середине октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара, позже информацию подтвердили в представительстве движения. Синвар также был назначен лидером группировки после убийства главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании в июле.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль с помощью баллистических ракет. Атака на Израиль стала ответом на ликвидацию Насраллы и Хании, заявляли в Иране.