Песков: у России нет желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии

«В выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса. Мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Никогда это не делали. Но то что мы видим, это совершенно менторские заявления, которые идут из США и из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, которые должны быть прекращены», – сказал Песков.