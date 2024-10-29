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Песков: у России нет желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии

Ведомости

Россия не имеет права, желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили, насколько, по его мнению, был бы велик риск превращения Грузии во вторую Украину при другом результате парламентских выборов в стране, как ранее выразился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Песков выразил мнение о том, что вряд ли дело России «рассуждать» на тему того, что произошло бы, если бы на выборах в Грузии одержала победу другая политическая сила.

«В выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса. Мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Никогда это не делали. Но то что мы видим, это совершенно менторские заявления, которые идут из США и из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, которые должны быть прекращены», – сказал Песков.

29 октября в Telegram-канале «Sputnik Грузия» была опубликована информация о встрече премьеров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана. На пресс-конференции по итогам беседы венгерский премьер поздравил Кобахидзе с победой на выборах, отметив, что оценка венгерских наблюдателей во всех аспектах была положительной. «Приветствуем, что грузинский народ выбрал мир, а правительство, в условиях стремления к европейской интеграции, не позволило стране превратиться во вторую Украину», – сказал он.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. Оппозиция результаты выборов не признала, президент страны Саломе Зурабишвили назвала их тотальным мошенничеством. Итоги голосования поставили под сомнение в Евросоюзе и США. Госсекретарь США Энтони Блинкен порекомендовал «политическому руководству» Грузии способствовать восстановлению демократии в стране. Госдепартамент пригрозил Грузии дальнейшими последствиями, если правительство страны не изменит курс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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