При ударе Израиля по северу Газы могли погибнуть 93 человека

CNN со ссылкой на источники 28 октября сообщил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа не продвинутся до завершения выборов в США. В тот же день The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана писала, что палестинская группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа.