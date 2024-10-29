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При ударе Израиля по северу Газы могли погибнуть 93 человека

Ведомости

В результате израильского удара по городу Бейт-Лахия в северной части сектора Газа погибли 93 человека, передает Al Jazeera со ссылкой на главу пресс-службы правительства Газы Исмаила аль-Тавабта. Минздрав анклава при этом сообщает о 60 погибших.

«По меньшей мере 93 человека погибли и 40 пропали без вести в результате израильского нападения на жилой дом, в котором размещались перемещенные лица в Бейт-Лахии», – говорится в сообщении.

Исмаил аль-Тавабта сообщил, что в здании, пострадавшем от удара, проживало 200 человек.

Директор департамента полевых госпиталей минздрава Газы доктор Марван аль-Хамс сообщил на пресс-конференции, что при ударе Израиля погибли по меньшей мере 60 человек, более половины из которых – женщины и дети. Его данные приводит CBS News.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава Газы, в анклаве погибли свыше 43 000 человек.

CNN со ссылкой на источники 28 октября сообщил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа не продвинутся до завершения выборов в США. В тот же день The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана писала, что палестинская группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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