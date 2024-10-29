При ударе Израиля по северу Газы могли погибнуть 93 человека
В результате израильского удара по городу Бейт-Лахия в северной части сектора Газа погибли 93 человека, передает Al Jazeera со ссылкой на главу пресс-службы правительства Газы Исмаила аль-Тавабта. Минздрав анклава при этом сообщает о 60 погибших.
«По меньшей мере 93 человека погибли и 40 пропали без вести в результате израильского нападения на жилой дом, в котором размещались перемещенные лица в Бейт-Лахии», – говорится в сообщении.
Исмаил аль-Тавабта сообщил, что в здании, пострадавшем от удара, проживало 200 человек.
Директор департамента полевых госпиталей минздрава Газы доктор Марван аль-Хамс сообщил на пресс-конференции, что при ударе Израиля погибли по меньшей мере 60 человек, более половины из которых – женщины и дети. Его данные приводит CBS News.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава Газы, в анклаве погибли свыше 43 000 человек.
CNN со ссылкой на источники 28 октября сообщил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа не продвинутся до завершения выборов в США. В тот же день The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана писала, что палестинская группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа.