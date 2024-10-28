CNN: переговоры о прекращении огня в Газе не продвинутся до выборов в США

28 октября The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана сообщила, что палестинская группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа. Он уточнил, что соглашение может быть достигнуто при условии, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет «придерживаться того, что уже было согласовано».