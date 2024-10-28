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CNN: переговоры о прекращении огня в Газе не продвинутся до выборов в США

Ведомости

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа не продвинутся до завершения выборов в США, передает CNN со ссылкой на источники.

В конце октября в катарской столице Дохе возобновились переговоры по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Собеседник телеканала сообщил, что сейчас диалог направлен не столько на прогресс в разрешении конфликта, сколько на сам запуск процесса. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

На переговорах также обсуждались боевые действия в Ливане, Иран и его региональное влияние, говорится в сообщении.

28 октября The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана сообщила, что палестинская группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа. Он уточнил, что соглашение может быть достигнуто при условии, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет «придерживаться того, что уже было согласовано».

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава Газы, в анклаве погибли свыше 43 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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