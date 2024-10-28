CNN: переговоры о прекращении огня в Газе не продвинутся до выборов в США
Переговоры о прекращении огня в секторе Газа не продвинутся до завершения выборов в США, передает CNN со ссылкой на источники.
В конце октября в катарской столице Дохе возобновились переговоры по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Собеседник телеканала сообщил, что сейчас диалог направлен не столько на прогресс в разрешении конфликта, сколько на сам запуск процесса. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
На переговорах также обсуждались боевые действия в Ливане, Иран и его региональное влияние, говорится в сообщении.
28 октября The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана сообщила, что палестинская группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа. Он уточнил, что соглашение может быть достигнуто при условии, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет «придерживаться того, что уже было согласовано».
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава Газы, в анклаве погибли свыше 43 000 человек.