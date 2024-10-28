Минздрав Газы: число погибших в анклаве превысило 43 000 человек
С 7 октября 2023 г. в секторе Газа погибли 43 020 человек и 101 110 ранены «в результате израильской агрессии», утверждает палестинское министерство здравоохранения в анклаве.
В ведомстве также заявили, что многие пострадавшие по-прежнему находятся под завалами и на дорогах, куда не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным министерства иностранных дел еврейского государства на 28 октября 2024 г., «Хамас» все еще удерживает в заложниках 101 израильтянина.