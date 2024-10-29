Росгвардия: в пытавшейся пересечь границу ДРГ в Брянской области было 10 человек
В диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая пыталась пересечь государственную границу в Брянской области, было 10 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
«По ДРГ общей численностью около 10 человек были нанесены удары артиллерией Министерства обороны и FPV-дронами Росгвардии», – говорится в сообщении.
После нанесения огневого поражения вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, ее подразделения отступили вглубь своей территории, добавили в ведомстве. Операторы беспилотников Росгвардии также обнаружили скопление живой силы в лесном массиве и ангаре на территории Черниговской области.
27 октября губернатор региона Александр Богомаз написал в Telegram, что погрануправление ФСБ России, подразделения Вооруженных сил РФ и Росгвардии пресекли попытку вооруженных лиц проникнуть в Брянскую область в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района, нанеся им огневое поражение.
28 октября ФСБ сообщила, что у ликвидированных членов ДРГ найдены иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам: флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.
Попытки вторжения иностранных ДРГ на российскую территорию происходят на фоне продолжающихся с 6 августа боевых действий между войсками России и Украины в Курской области. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.