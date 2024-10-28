ФСБ: на границе Брянской области пресечена попытка прорыва ДРГ

ФСБ: на границе Брянской области пресечена попытка прорыва ДРГПо данным силовиков, она состояла из иностранцев
В Климовском районе Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы диверсионно-разведывательной группой, состоящей из иностранцев, ликвидированы четыре диверсанта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности России.
В ведомстве заверили, что остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Там добавили, что у ликвидированных членов ДРГ найдены иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам: флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.
ТАСС со ссылкой на ФСБ также пишет, что на теле одного из уничтоженных диверсантов обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения сухопутных войск США.
27 октября губернатор региона Александр Богомаз написал в Telegram, что погрануправление ФСБ России, подразделения Вооруженных сил РФ и Росгвардии пресекли попытку вооруженных лиц проникнуть в Брянскую область в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района, нанеся им огневое поражение. Других подробностей этой ситуации глава региона не привел.
21 августа Богомаз также сообщал, что в Климовском районе пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России. На следующий день он рассказал, что в шести приграничных районах были проведены учения по экстренной эвакуации местных жителей. Богомаз тогда уточнил, что в субъекте подготовлены 12 пунктов временного размещения для более чем 1500 человек. При необходимости будут развернуты ПВР для 32 000 жителей.
Попытки вторжения иностранных ДРГ на территорию России происходят на фоне продолжающихся с 6 августа боев между российскими и украинскими войсками в Курской области. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах объявлен режим ЧС федерального характера.