ФСБ: на границе Брянской области пресечена попытка прорыва ДРГ

21 августа Богомаз также сообщал, что в Климовском районе пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России. На следующий день он рассказал, что в шести приграничных районах были проведены учения по экстренной эвакуации местных жителей. Богомаз тогда уточнил, что в субъекте подготовлены 12 пунктов временного размещения для более чем 1500 человек. При необходимости будут развернуты ПВР для 32 000 жителей.