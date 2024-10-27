Богомаз сообщил об отражении попытки проникнуть в Брянскую область

Богомаз сообщил об отражении попытки проникнуть в Брянскую областьОна была осуществлена в районе Климовского района
Вооруженная группа лиц пыталась проникнуть в Брянскую область, погрануправление ФСБ России и подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ и Росгвардии пресекли атаку. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», – написал он в Telegram.
Противнику было нанесено огневое поражение. Сейчас обстановка в Климовском районе стабильная, добавил Богомаз. Губернатор не уточнил, о какой вооруженной группе лиц идет речь.
21 августа Богомаз также сообщил, что российские силы пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России. Попытка также была предпринята в Климовском районе региона. На следующий день Богомаз на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что обстановка в Брянской области после боевого столкновения с украинскими диверсантами стабилизирована.
С 6 августа бои продолжаются в Курской области после захода ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а обстановку в первых двух регионах отнесли к режиму чрезвычайной ситуации федерального характера.
27 октября в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские войска продолжили наступление в регионе, в ходе которого нанесли удары по силам нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.