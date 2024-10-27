Богомаз сообщил об отражении попытки проникнуть в Брянскую область

21 августа Богомаз также сообщил, что российские силы пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России. Попытка также была предпринята в Климовском районе региона. На следующий день Богомаз на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что обстановка в Брянской области после боевого столкновения с украинскими диверсантами стабилизирована.