Путин призвал не допускать продажу «за 3 копейки» справок для налогового вычета
Россияне не должны покупать справки о диспансеризации, дающие право на налоговый вычет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2024».
По его словам, поощерение людей, которые регулярно занимаются спортом и ответственно относятся к своему здоровью, необходимо. Для этих целей предусмотрено, что с 2025 г. будут установлены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
«Но и здесь надо очень внимательно следить – знаете за чем, да? – чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству. Надо отладить эту систему», – подчеркнул глава государства.
В феврале Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что в России с 2025 г. появится возможность получения налогового вычета в случае регулярной сдачи нормативов ГТО и прохождения диспансеризации.
С 2020 г. россияне также могут получить налоговый вычет по расходам на фитнес. Соответствующее поручение с целью популяризации спортивного образа жизни в июле 2018 г. дал президент России. Кроме того, граждане страны могут оформить вычет по расходам на лечение и покупку медикаментов.