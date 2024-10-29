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Путин призвал не допускать продажу «за 3 копейки» справок для налогового вычета

Ведомости

Россияне не должны покупать справки о диспансеризации, дающие право на налоговый вычет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

По его словам, поощерение людей, которые регулярно занимаются спортом и ответственно относятся к своему здоровью, необходимо. Для этих целей предусмотрено, что с 2025 г. будут установлены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

«Но и здесь надо очень внимательно следить – знаете за чем, да? – чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству. Надо отладить эту систему», – подчеркнул глава государства.

В феврале Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что в России с 2025 г. появится возможность получения налогового вычета в случае регулярной сдачи нормативов ГТО и прохождения диспансеризации.

С 2020 г. россияне также могут получить налоговый вычет по расходам на фитнес. Соответствующее поручение с целью популяризации спортивного образа жизни в июле 2018 г. дал президент России. Кроме того, граждане страны могут оформить вычет по расходам на лечение и покупку медикаментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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