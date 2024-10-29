Путин призвал не допускать продажу «за 3 копейки» справок для налогового вычета

«Но и здесь надо очень внимательно следить – знаете за чем, да? – чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству. Надо отладить эту систему», – подчеркнул глава государства.