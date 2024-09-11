ГТО 2024: что это, нормы и ступени, как получить значок

ГТО 2024: что это, нормы и ступени, как получить значокИстория возникновения и современные положения комплекса «Готов к труду и обороне»
ГТО – аббревиатура, знакомая многим еще с советских времен. Дословно она означает «Готов к труду и обороне». Это специальный физкультурный комплекс, который является основой физического воспитания граждан страны. С недавних пор он вновь стал популярным среди россиян.
История ГТО
ГТО – специальная программа физической и культурной подготовки, которая основывалась на единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания населения и должна была продемонстрировать физподготовку человека. Необходимость внедрения такой системы советское правительство осознало еще в 1918 г.
Новому государству – СССР, окруженному идеологически чуждыми странами и находящемуся в состоянии гражданской войны, были нужны сильные военные, а основой дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки безоговорочно признавался массовый спорт. Это стало приоритетной задачей советского государства, выполнение которой было под контролем его первых лиц.
В первый же год советской власти ВЦИК РСФСР принял декрет «Об обязательном обучении военному искусству» и, начиная с апреля 1918 г., мужчины и женщины от 18 до 40 лет начали обучаться военному делу по месту работы.
Задача, которую озвучил председатель Реввоенсовета СССР Михаил Фрунзе на первом Всесоюзном совещании ВНО в мае 1925 г. была сформулирована так: «Нам нужно покрепче внедрить в сознание всего населения нашего Союза представление о том, что современные войны ведутся не одной армией, а всей страной в целом, что война потребует напряжения всех народных сил и средств, что война будет смертельной, войной не на жизнь, а на смерть, и что поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная подготовка еще в мирное время».
Аббревиатура ГТО появилась ближе к 1930-х гг., когда в СССР началось формирование системы физкультурно-спортивного направления. В 1927 году были слиты и реорганизованы несколько военно-спортивных объединений и появилось Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). К началу 1928 г. эта организация насчитывала уже около 2 млн человек. По всей стране под эгидой ОСОАВИАХИМа строились тиры, стрельбища, появлялись аэроклубы и военно-спортивные кружки.
Инициатором создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» выступил комсомол. После чего по поручению Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО. 11 марта 1931 г. после общественного обсуждения он был утвержден и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. Изначально к сдаче нормативов на получение значка «Готов к труду и обороне» допускались мужчины от 18 лет и женщины от 17 лет с подтверждением от врача об их удовлетворительном состоянии здоровья. Испытать свою силу и выносливость могли физкультурники, организованные в коллективы, и физкультурники-одиночки, которые распределялись на отдельные группы по полу и возрасту.
Первый комплекс ГТО состоял из одной ступени, которая включала в себя 21 испытание, 15 из которых носили практический характер. Также нужно было пройти теоретические испытания по военным знаниям и знаниям истории физкультурных достижений, основ физкультурного самоконтроля, оказанию первой медицинской помощи. Позднее появилась вторая ступень комплекса, а также в 1933 г. к сдаче норм ГТО было решено привлекать детей. За время существования комплекса его нормативную часть не раз изменяли, но он открыл дорогу в спорт миллионам советских девушек и юношей.
В современном виде ГТО появился в 2014 г., когда президент России Владимир Путин подписал указ № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"».
ГТО в наше время
Современный комплекс ГТО – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания россиян, нацеленная на развитие массового спорта и общее оздоровление нации. Испытания доступны для сдачи всем желающим от 6 до 70 лет. Они включают в себя 18 ступеней, распределенным по возрастным группам, которыми регламентируются нормативы по выполнению общефизических и специальных упражнений по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Современный ГТО основывается на принципах добровольности и доступности, оздоровительной и личностно ориентированной направленности, он предполагает обязательность медицинского контроля и учитывает региональные особенности и национальные традиции.
С 2019 г. всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» стал частью федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который входит в состав Нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг.
Плюсы сдачи ГТО в 2024 году
Сдача нормативов ГТО – это не только возможность проверить свою физическую форму, но и получить определенные привилегии при поступлении в ВУЗ, на работу, государственную службу. Участникам, успешно прошедшим тесты, выдается соответствующий значок, который может дать преимущество при поступлении в вузы на спортивные отделения – без вступительных испытаний по физической культуре и с повышенным баллом по общему конкурсу, или при приеме на работу, связанную с хорошей физической формой. Например, на службу в органы внутренних дел, Росгвардию или МЧС России. Решение о количестве дополнительных баллов, которые будут начислены при поступлении за предоставление знака отличия ГТО и удостоверения к нему, остается за вузом. Имеющим золотой знак отличия может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации.
Также участникам программы доступно получение дополнительных очков в конкурсах на получение государственных и муниципальных грантов, стипендий и премий. Им доступны скидки на оплату услуг физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций и на приобретение спортивного инвентаря и экипировки. Желающим получить льготы нужно зарегистрироваться на официальном сайте гто (gto.ru) и сдать нормативы в соответствии с возрастной группой и полом.
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что с 2025 г. будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.
Ступени ГТО
ГТО в его текущем формате имеет три уровня сложности и состоит из следующих основных разделов:
Тесты, которые определяют уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков человека. Они подразделяются на обязательные испытания и испытания по выбору, и нормативы, с помощью которых оценивается разносторонность физического развития в соответствии с полом и возрастом человека;
Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;
Рекомендации к недельному двигательному режиму. В них прописан минимальный объем двигательной активности, который необходим для самостоятельной подготовки к выполнению тестов и нормативов ГТО, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья.
18 ступеней ГТО регламентируют нормативы для школьников, мужчин, женщин и граждан особой категории, к которым относятся взрослые и дети с различными нарушениями физического здоровья.
Первые шесть ступеней предназначены для школьников в возрасте от 6 до 17 лет, по 12 ступеней отведено для мужчин, женщин и людей с особенностями здоровья.
Нормы ГТО
Нормативные упражнения для сдачи ГТО подразделяются на обязательные и по выбору. Для прохождения испытаний седьмой ступени – первой во взрослой категории, юноши в возрасте от 18 до 19 лет должны сдать нормативы по бегу на различные дистанции, отжиманиям, наклонам, подтягиваниям и подниманиям 16-килограммовой гири. Последние два упражнения исключены из обязательных норм для девушек этого возраста. К необязательным для сдачи нормативов ГТО относятся прыжки, упражнения на пресс, метание спортивного снаряда, плавание, стрельба из различных видов оружия, самозащита и турпоход.
Каждая из ступеней ГТО дает возможности пройти испытание на получение трех видов значков: бронзового, серебряного и золотого. Например, для прохождения испытаний девятой ступени, чтобы получить знак «бронза», мужчинам от 25 до 29 лет нужно пробежать 3 км в течение 15 минут 20 секунд, а женщинам того же возраста 2 км – за 14 минут 20 секунд. Для получения знака «серебро» мужчины должны преодолеть 3 км быстрее, чем за 14 минут 20 секунд, а женщины свои 2 км – за 12 минут 50 секунд.
Выполнять нормативы ГТО в рамках одной возрастной группы и ступени комплекса можно в течение одного календарного года.
За один день можно выполнить три-четыре вида нормативов испытаний.
Значок ГТО
За успешную сдачу нормативов спортсменам-любителям выдаются знаки отличия ГТО различного цвета. «Бронза» – зеленого цвета, «серебро» – белого, «золото» – желтого. По аналогии с медалями в большом спорте награда, вручается участникам за успешное выполнение нормативов определенных возрастных ступеней комплекса.
Выдача значка отличия оформляется после успешного прохождения необходимого количества тестов в пределах возрастной ступени.
Кто может сдать ГТО и как получить справку
Сдать ГТО может любой желающий, достигший шестилетнего возраста. Для этого нужно обратиться в ближайший центр тестирования, который аккредитован при Министерстве спорта России. В некоторых регионах работают мобильные пункты сдачи ГТО.
После выполнения нормативов результаты оформляются сотрудниками Центров тестирования, проверяются и затем отображаются в личных кабинетах испытуемых. Обычно их можно увидеть в течение 10-14 дней после тестирования.
Награждение знаком отличия проводится по итогам каждого календарного квартала в центре тестирования, после чего издается приказ регионального органа исполнительной власти в области ФКС о награждении серебряными и бронзовыми знаками отличия ГТО, а также приказ Министерства спорта России «О награждении золотыми знаками отличия ВФСК ГТО». Результаты испытаний можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои результаты» или в официальном мобильном приложении ВФСК ГТО.
Где сдать ГТО
Сдать нормативы ГТО можно в центре тестирования. Пункты сдачи тестов есть в бассейн, стрельбище, манеж, спортивный комплекс и др. Контактные данные Центра тестирования доступны в личном кабинете на сайте gto.ru в разделе «Центр тестирования».
Для успешной сдачи ГТО в конкретном регионе лучше всего обратиться в ближайший центр тестирования и пообщаться со специалистами. Они помогут выбрать упражнения в соответствии физическими возможностями обратившегося и записать на сдачу нормативов. Также можно позвонить на горячую линию комплекса ГТО 8 800 350 00 00.