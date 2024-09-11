ГТО 2024: что это, нормы и ступени, как получить значок

Сдача нормативов ГТО – это не только возможность проверить свою физическую форму, но и получить определенные привилегии при поступлении в ВУЗ, на работу, государственную службу. Участникам, успешно прошедшим тесты, выдается соответствующий значок, который может дать преимущество при поступлении в вузы на спортивные отделения – без вступительных испытаний по физической культуре и с повышенным баллом по общему конкурсу, или при приеме на работу, связанную с хорошей физической формой. Например, на службу в органы внутренних дел, Росгвардию или МЧС России. Решение о количестве дополнительных баллов, которые будут начислены при поступлении за предоставление знака отличия ГТО и удостоверения к нему, остается за вузом. Имеющим золотой знак отличия может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации.