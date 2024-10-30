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Кадыров: атака дрона на университет спецназа привела к жертвам среди пленных ВСУ

Ведомости

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) им. Путина в чеченском Гудермесе есть жертвы среди содержавшихся там украинских военнопленных. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На каждом стратегическом объекте в Чечне, включая РУС, находятся до 10 украинских пленных, заявил Кадыров.

«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. <…> Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – сказал глава Чечни.

Кадыров добавил, что РУС подвергся атаке в связи с подготовкой на базе учебного заведения высокоэффективных бойцов, успешно применяющих приобретенные навыки на сложнейших участках фронта.

ВСУ атаковали РУС с помощью беспилотника рано утром 29 октября. Кадыров сообщил, что загорелась крыша пустующего здания на территории учреждения. Это стало первым официальным сообщением об атаке дрона на регион. Глава Чечни пообещал «возмездие, которое и не снилось» противнику. «Они нас укусили – мы их уничтожим», – заявил он.

Кадыров также призвал чеченцев отправиться на фронт добровольцами после атаки БПЛА. «Чтобы у нас не только в неделю один самолет отправлялся, а чтобы каждый день у нас самолеты отправлялись на передовую. Для чеченцев, мусульман это большой праздник – Аллах дал нам такое счастье, что мы можем сегодня уничтожить эту нечисть. Это мечта наших предков», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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