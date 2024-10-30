Кадыров: атака дрона на университет спецназа привела к жертвам среди пленных ВСУ

Кадыров также призвал чеченцев отправиться на фронт добровольцами после атаки БПЛА. «Чтобы у нас не только в неделю один самолет отправлялся, а чтобы каждый день у нас самолеты отправлялись на передовую. Для чеченцев, мусульман это большой праздник – Аллах дал нам такое счастье, что мы можем сегодня уничтожить эту нечисть. Это мечта наших предков», – сказал он.