Кадыров: атака дрона на университет спецназа привела к жертвам среди пленных ВСУ
В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) им. Путина в чеченском Гудермесе есть жертвы среди содержавшихся там украинских военнопленных. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На каждом стратегическом объекте в Чечне, включая РУС, находятся до 10 украинских пленных, заявил Кадыров.
«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. <…> Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – сказал глава Чечни.
Кадыров добавил, что РУС подвергся атаке в связи с подготовкой на базе учебного заведения высокоэффективных бойцов, успешно применяющих приобретенные навыки на сложнейших участках фронта.
ВСУ атаковали РУС с помощью беспилотника рано утром 29 октября. Кадыров сообщил, что загорелась крыша пустующего здания на территории учреждения. Это стало первым официальным сообщением об атаке дрона на регион. Глава Чечни пообещал «возмездие, которое и не снилось» противнику. «Они нас укусили – мы их уничтожим», – заявил он.
Кадыров также призвал чеченцев отправиться на фронт добровольцами после атаки БПЛА. «Чтобы у нас не только в неделю один самолет отправлялся, а чтобы каждый день у нас самолеты отправлялись на передовую. Для чеченцев, мусульман это большой праздник – Аллах дал нам такое счастье, что мы можем сегодня уничтожить эту нечисть. Это мечта наших предков», – сказал он.