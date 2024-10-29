Кадыров пообещал скорый ответ на атаку дрона на Российский университет спецназа
За атакой беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе последует такое возмездие, которое противнику «и не снилось», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров журналистам. Видеокомментарий главы республики опубликован в Telegram-канале «РИА Новости».
«Чеченец всегда возвращает свое домой. Они нас укусили – мы их уничтожим. В ближайшем будущем мы покажем такое возмездие, которое им и не снилось», – сказал он.
В 6:30 29 октября беспилотник атаковал РУС в Гудермесе, загорелась крыша пустующего здания на территории учреждения. Обошлось без жертв и пострадавших. Это стало первым официальным сообщением об атаке дрона на регион.
В феврале Кадыров сообщил, что после начала спецоперации РУС стал важным центром сбора и боевой подготовки военнослужащих из многих регионов России. Тогда же глава Чечни объявил, что университет будет носить имя президента РФ Владимира Путина. В конце апреля 16-летний сын Кадырова Адам был назначен куратором РУС в Гудермесе.