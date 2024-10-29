Кадыров пообещал скорый ответ на атаку дрона на Российский университет спецназа

В феврале Кадыров сообщил, что после начала спецоперации РУС стал важным центром сбора и боевой подготовки военнослужащих из многих регионов России. Тогда же глава Чечни объявил, что университет будет носить имя президента РФ Владимира Путина. В конце апреля 16-летний сын Кадырова Адам был назначен куратором РУС в Гудермесе.