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Кадыров пообещал скорый ответ на атаку дрона на Российский университет спецназа

Ведомости

За атакой беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе последует такое возмездие, которое противнику «и не снилось», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров журналистам. Видеокомментарий главы республики опубликован в Telegram-канале «РИА Новости».

«Чеченец всегда возвращает свое домой. Они нас укусили – мы их уничтожим. В ближайшем будущем мы покажем такое возмездие, которое им и не снилось», – сказал он.

В 6:30 29 октября беспилотник атаковал РУС в Гудермесе, загорелась крыша пустующего здания на территории учреждения. Обошлось без жертв и пострадавших. Это стало первым официальным сообщением об атаке дрона на регион.

В феврале Кадыров сообщил, что после начала спецоперации РУС стал важным центром сбора и боевой подготовки военнослужащих из многих регионов России. Тогда же глава Чечни объявил, что университет будет носить имя президента РФ Владимира Путина. В конце апреля 16-летний сын Кадырова Адам был назначен куратором РУС в Гудермесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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