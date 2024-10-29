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Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа

Пожар потушен, обошлось без пострадавших
Ведомости

Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе был атакован беспилотником, произошло возгорание крыши здания на территории учебного центра. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня в 6:30 утра (совпадает с мск) в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», – написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что следственные органы начали расследование происшедшего, деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.

Это первое официальное сообщение об атаке дрона на регион.

Кадыров в феврале заявлял, что РУС с момента начала боевых действий на Украине стал важным центром сбора и боевой подготовки военнослужащих из многих регионов России. Тогда же глава Чечни объявил, что университет будет носить имя президента РФ Владимира Путина.

29 апреля сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам был назначен куратором РУС в Гудермесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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