Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа

Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназаПожар потушен, обошлось без пострадавших
Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе был атакован беспилотником, произошло возгорание крыши здания на территории учебного центра. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня в 6:30 утра (совпадает с мск) в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», – написал он в Telegram.
Кадыров добавил, что следственные органы начали расследование происшедшего, деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
Это первое официальное сообщение об атаке дрона на регион.
Кадыров в феврале заявлял, что РУС с момента начала боевых действий на Украине стал важным центром сбора и боевой подготовки военнослужащих из многих регионов России. Тогда же глава Чечни объявил, что университет будет носить имя президента РФ Владимира Путина.
29 апреля сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам был назначен куратором РУС в Гудермесе.