Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа

Кадыров в феврале заявлял, что РУС с момента начала боевых действий на Украине стал важным центром сбора и боевой подготовки военнослужащих из многих регионов России. Тогда же глава Чечни объявил, что университет будет носить имя президента РФ Владимира Путина.