Песков: темой совещания Путина с членами кабмина станет доклад о развитии сел

8 октября Лут на заседании агарного комитета сообщила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе почти 85 млн т пшеницы. По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего. Сохраняется рост в животноводстве. Выпуск сырого молока, скота и птицы за восемь месяцев увеличился на 4,4%. На мировой рынок поставлено 78 млн т российского продовольствия, что на 7% больше, чем за указанный период прошлого года. В июне Лут сообщила, что Минсельхоз не будет менять прогноз по сбору зерна в этом году, он остался на уровне 132 млн т. Глава ведомства добавила, что изначально в прогноз вкладывались определенные природные условия.