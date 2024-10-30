Песков: темой совещания Путина с членами кабмина станет доклад о развитии сел
Главной темой совещания президента России Владимира Путина с членами правительства 30 октября станет доклад министра сельского хозяйства Оксаны Лут и губернатора Алтайского края Виктора Томенко о ходе реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и о перспективах реализации до 2030 г., рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Все заседание будет проходить в открытом режиме, президент также обсудит текущие вопросы на контроле, добавил Песков. С 2019 г. в стране действует госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой возводятся новое жилье, коммунальная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, дороги, соцобъекты, а также создаются условия для занятий спортом и др. В дополнение к ней в прошлом году стартовал правительственный проект «Кадры для села», направленный на формирование «нового образа села» и создание пространства для развития молодежи в сельской местности.
8 октября Лут на заседании агарного комитета сообщила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе почти 85 млн т пшеницы. По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего. Сохраняется рост в животноводстве. Выпуск сырого молока, скота и птицы за восемь месяцев увеличился на 4,4%. На мировой рынок поставлено 78 млн т российского продовольствия, что на 7% больше, чем за указанный период прошлого года. В июне Лут сообщила, что Минсельхоз не будет менять прогноз по сбору зерна в этом году, он остался на уровне 132 млн т. Глава ведомства добавила, что изначально в прогноз вкладывались определенные природные условия.