Хижняк намерен баллотироваться на пост президента Белоруссии

В результате прошлых выборов 2020 г. по стране прокатилась волна протестов. По официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. В 2020 г. силовики задержали свыше 13 000 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.