Хижняк намерен баллотироваться на пост президента Белоруссии
Председатель белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию инициативной группы по сбору подписей избирателей в поддержку его выдвижения кандидатом на пост президента Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК страны.
30 октября в ЦИК также переданы документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича кандидатом в президенты страны.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 г. Президент страны Александр Лукашенко 23 октября подтвердил, что примет участие в выборах президента республики в январе 2025 г. Он находится у власти с 1994 г. 26 октября в ЦИК сообщили, что получили документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии.
В результате прошлых выборов 2020 г. по стране прокатилась волна протестов. По официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. В 2020 г. силовики задержали свыше 13 000 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.