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ЦИК получил документы о регистрации группы в поддержку Лукашенко на выборах

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии получила документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты республики. Об этом сообщает Telegram-канал избиркома.

Прием документов для регистрации инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей стартовал 24 октября. ЦИК будет принимать документы по 1 ноября включительно.

Нижняя палата белорусского парламента назначила дату выборов президента страны на 26 января 2025 г. 23 октября на полях саммита БРИКС действующий глава государства Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой заявил о желании участвовать в выборах. 25 октября стало известно, что вторым кандидатом на пост президента Белоруссии станет лидер либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста. Через год он заявил об «очень скором» уходе с поста президента страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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