ЦИК получил документы о регистрации группы в поддержку Лукашенко на выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии получила документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты республики. Об этом сообщает Telegram-канал избиркома.
Прием документов для регистрации инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей стартовал 24 октября. ЦИК будет принимать документы по 1 ноября включительно.
Нижняя палата белорусского парламента назначила дату выборов президента страны на 26 января 2025 г. 23 октября на полях саммита БРИКС действующий глава государства Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой заявил о желании участвовать в выборах. 25 октября стало известно, что вторым кандидатом на пост президента Белоруссии станет лидер либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста. Через год он заявил об «очень скором» уходе с поста президента страны.