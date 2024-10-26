ЦИК получил документы о регистрации группы в поддержку Лукашенко на выборах

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста. Через год он заявил об «очень скором» уходе с поста президента страны.