Вторым кандидатом на пост президента Белоруссии станет Олег Гайдукевич

Свое выдвижение Гайдукевич объяснил необходимостью «укрепить страну». По мнению лидера партии, участвовать в выборах могут только патриоты, так как «западные центры» должны «смотреть на кандидата в президенты и понимать, что ловить в этой стране нечего».