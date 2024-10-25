Вторым кандидатом на пост президента Белоруссии станет Олег Гайдукевич
Лидер либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич выдвинется на пост президента страны. Об участии в выборах президента в 2025 г. политик заявил в эфире телеканала «Первый информационный».
По словам кандидата, он приступит к формированию инициативной группы и сбору подписей.
Свое выдвижение Гайдукевич объяснил необходимостью «укрепить страну». По мнению лидера партии, участвовать в выборах могут только патриоты, так как «западные центры» должны «смотреть на кандидата в президенты и понимать, что ловить в этой стране нечего».
Гайдукевич напомнил, что партия с 1994 г. участвовала во всех избирательных кампаниях и работала над укреплением конституционного строя.