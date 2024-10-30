Армия Израиля призвала мирных граждан эвакуироваться из ливанского Баальбека
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных граждан к немедленной эвакуации из ливанского города Баальбек, сообщает The Times of Israel. Израильские ВВС намерены атаковать объекты на северо-востоке, связанные с шиитским движением «Хезболла».
«Армия обороны Израиля будет решительно действовать против объектов "Хезболлы" в вашем городе и деревнях и не намерена причинять вам вред», – заявил представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи.
Баальбек – древний город в Ливане, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там расположены римские руины, возраст которых 3000 лет. The Times of Israel пишет, что город считается опорным пунктом «Хезболлы» и неоднократно подвергался атакам со стороны Израиля.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.