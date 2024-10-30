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Армия Израиля сообщила о ликвидации замглавы спецподразделения «Хезболлы»

Ведомости

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации заместителя командира спецподразделения «Радван» Мустафы Ахмада Шахади. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ. Подразделение считается элитным – оно является частью шиитского движения «Хезболла».

«Истребители ВВС нанесли удар в районе Набатии и ликвидировали Мустафу Ахмеда Шахади, который занимал должность заместителя командующего отрядом "Радван" террористической организации «Хезболла», – говорится в сообщении израильской армии.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что Шахади ответственен за организацию множества атак на Израиль. Утверждается, что он руководил операциями «Радвана» во время боевых действий в Сирии в 2012–2017 гг., а также операциями подразделения на юге Ливана.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

29 октября «Хезболла» объявила о назначении своим лидером заместителя генсека группировки Наима Касема. Необходимость избрания главы шиитского движения возникла после ликвидации израильскими военными Хасана Насраллы 27 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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