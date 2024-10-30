Армия Израиля сообщила о ликвидации замглавы спецподразделения «Хезболлы»
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации заместителя командира спецподразделения «Радван» Мустафы Ахмада Шахади. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ. Подразделение считается элитным – оно является частью шиитского движения «Хезболла».
«Истребители ВВС нанесли удар в районе Набатии и ликвидировали Мустафу Ахмеда Шахади, который занимал должность заместителя командующего отрядом "Радван" террористической организации «Хезболла», – говорится в сообщении израильской армии.
В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что Шахади ответственен за организацию множества атак на Израиль. Утверждается, что он руководил операциями «Радвана» во время боевых действий в Сирии в 2012–2017 гг., а также операциями подразделения на юге Ливана.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.
29 октября «Хезболла» объявила о назначении своим лидером заместителя генсека группировки Наима Касема. Необходимость избрания главы шиитского движения возникла после ликвидации израильскими военными Хасана Насраллы 27 сентября.