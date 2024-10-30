Конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать ракеты РФ над Украиной

В интервью Financial Times от 2 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что республика и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. По его словам, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над территорией Украины могут втянуть НАТО в военный конфликт.