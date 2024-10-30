Конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать ракеты РФ над Украиной
Лидеры Хельсинкской комиссии Конгресса США Джо Уилсон и Стив Коэн направили американскому президенту Джо Байдену письмо с просьбой разрешить Польше перехватывать российские ракеты над Украиной. Об этом пишет The Hill со ссылкой на обращение.
«Просьба Польши о перехвате и нейтрализации ракет над Украиной является необходимой и срочной в качестве механизма поддержки Украины и обеспечения безопасности на переднем крае границ НАТО,» – говорится в письме.
The Hill отмечает, что запрос основан на стремлении Польши использовать свои системы противовоздушной обороны и, возможно, расширить их, что защитило бы их небо от российских ракет, а также помогло бы Украине в обороне. В ноябре 2022 г. два польских фермера погибли, когда украинская ракета упала на польской территории, напомнило издание.
В интервью Financial Times от 2 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что республика и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. По его словам, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над территорией Украины могут втянуть НАТО в военный конфликт.
Действующий тогда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отклонил предложение, заявив, что блок рискует стать частью конфликта. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в то время говорил, что данный вопрос обсуждался союзниками по НАТО, пишет The Hill. Новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, который приступил к исполнению своих обязанностей в октябре, пока не обращался к этой теме, отмечает издание.