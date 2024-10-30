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Конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать ракеты РФ над Украиной

Ведомости

Лидеры Хельсинкской комиссии Конгресса США Джо Уилсон и Стив Коэн направили американскому президенту Джо Байдену письмо с просьбой разрешить Польше перехватывать российские ракеты над Украиной. Об этом пишет The Hill со ссылкой на обращение.

«Просьба Польши о перехвате и нейтрализации ракет над Украиной является необходимой и срочной в качестве механизма поддержки Украины и обеспечения безопасности на переднем крае границ НАТО,» – говорится в письме.

The Hill отмечает, что запрос основан на стремлении Польши использовать свои системы противовоздушной обороны и, возможно, расширить их, что защитило бы их небо от российских ракет, а также помогло бы Украине в обороне. В ноябре 2022 г. два польских фермера погибли, когда украинская ракета упала на польской территории, напомнило издание.

В интервью Financial Times от 2 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что республика и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. По его словам, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над территорией Украины могут втянуть НАТО в военный конфликт.

Действующий тогда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отклонил предложение, заявив, что блок рискует стать частью конфликта. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в то время говорил, что данный вопрос обсуждался союзниками по НАТО, пишет The Hill. Новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, который приступил к исполнению своих обязанностей в октябре, пока не обращался к этой теме, отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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