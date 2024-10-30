Власти Украины закроют Красноармейск на въезд и выезд

Он посоветовал жителям эвакуироваться. Добряк отметил, что в настоящее время вооруженные силы Украины уже перекрывают окрестности города. «Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму. В мороз будет очень тяжело, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева», – добавил он.