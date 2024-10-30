Власти Украины закроют Красноармейск на въезд и выезд
Власти Украины закроют на въезд и выезд Красноармейск (украинское название – Покровск) в целях обороны. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк, его слова передает «РБК Украина».
Он посоветовал жителям эвакуироваться. Добряк отметил, что в настоящее время вооруженные силы Украины уже перекрывают окрестности города. «Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму. В мороз будет очень тяжело, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева», – добавил он.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В сентябре газета The New York Times писала, что для ВСУ складывается пугающая ситуация на красноармейском направлении. Издание отмечало, что Красноармейск находится в центре многих железнодорожных и автомобильных магистралей всего Донбасса. Успешное наступление Вооруженных сил России может перерезать основные пути снабжения ВСУ и поставит под угрозу украинские позиции к югу от города, говорилось в публикации.
28 октября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Цукурино (ДНР). Днем ранее российская армия взяла под контроль Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ перешли Серебрянка и Николаевка, также в октябре подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над селом Новосадовое.