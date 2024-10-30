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Власти Украины закроют Красноармейск на въезд и выезд

Ведомости

Власти Украины закроют на въезд и выезд Красноармейск (украинское название – Покровск) в целях обороны. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк, его слова передает «РБК Украина».

Он посоветовал жителям эвакуироваться. Добряк отметил, что в настоящее время вооруженные силы Украины уже перекрывают окрестности города. «Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму. В мороз будет очень тяжело, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева», – добавил он.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

В сентябре газета The New York Times писала, что для ВСУ складывается пугающая ситуация на красноармейском направлении. Издание отмечало, что Красноармейск находится в центре многих железнодорожных и автомобильных магистралей всего Донбасса. Успешное наступление Вооруженных сил России может перерезать основные пути снабжения ВСУ и поставит под угрозу украинские позиции к югу от города, говорилось в публикации.

28 октября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Цукурино (ДНР). Днем ранее российская армия взяла под контроль Измайловку в ДНР, 26 октября – Александрополь в ДНР. До этого ВС РФ перешли Серебрянка и Николаевка, также в октябре подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над селом Новосадовое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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