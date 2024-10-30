Остин: США готовы защищать Южную Корею ядерным оружием
США готовы защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие, заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместном брифинге с южнокорейским министром обороны Ким Ён Хёном.
«Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», – сказал Остин.
Он также добавил, что между двумя странами планируется проводить больше военных учений.
15 октября госдеп США призвал КНДР воздержаться от эскалации по отношению к Республике Корее и не повышать риск конфликта на Корейском полуострове.
Параллельно с визитом Ким Ён Хёна в США министр обороны КНДР Цой Сон Хи 29 октября прибыла в Россию в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами обеих стран в ходе июньского саммита 2024 г.