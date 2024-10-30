Остин: США готовы защищать Южную Корею ядерным оружием

Параллельно с визитом Ким Ён Хёна в США министр обороны КНДР Цой Сон Хи 29 октября прибыла в Россию в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами обеих стран в ходе июньского саммита 2024 г.