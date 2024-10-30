Le Monde: усиление санкций против российской нефти подорвет мировую экономику
Усиление западных санкций против российской нефти представляет риск для мировой экономики, пишет издание Le Monde. Кроме того, цены на нефть из РФ показывают, что эффективность санкций против Москвы снизилась с начала конфликта на Украине, говорится в публикации.
«Рост цен на нефть оказал бы непропорционально сильное воздействие на беднейшие страны, ввергнув их в гуманитарный кризис», – заявила американский экономист Кэтрин Вольфрам (цитата по ТАСС). По ее мнению, это подтолкнуло бы Глобальный Юг к еще большему сотрудничеству с Россией.
Генеральный директор компании ClearView Energy Partners Кевин Бук добавил, что ограничительные меры могли бы сработать, если был большинство компаний по страхованию нефтяного транспорта находилось на Западе, но на данный момент это не так.
С начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже 14 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что санкции нарушают международное право.
В октябре Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России на год – до 9 октября 2025 г. В решении совета также подтверждается блокировка активов РФ и санкции против физических и юридических лиц.