Le Monde: усиление санкций против российской нефти подорвет мировую экономику

«Рост цен на нефть оказал бы непропорционально сильное воздействие на беднейшие страны, ввергнув их в гуманитарный кризис», – заявила американский экономист Кэтрин Вольфрам (цитата по ТАСС). По ее мнению, это подтолкнуло бы Глобальный Юг к еще большему сотрудничеству с Россией.