Лукашенко: генералы ВСУ в 2022 году звонили с просьбами сдаться в плен России
Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 г. звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться в плен России. Об этом Лукашенко заявил на конференции по евразийской безопасности, передает «РИА Новости».
«Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем, и так далее"», – рассказал Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что страну называют «соагрессором» из-за того, что с ее территории российские войска вошли на Украину, что, по его мнению, является провокацией.
Лукашенко считает информацию о привлечении к конфликту на Украине со стороны РФ северокорейских военных «вбросом» для возможности использовать в военных действиях войска НАТО или разрешения дальнобойным орудием бить по территории России.