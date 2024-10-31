Лукашенко: генералы ВСУ в 2022 году звонили с просьбами сдаться в плен России

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 г. звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться в плен России. Об этом Лукашенко заявил на конференции по евразийской безопасности, передает «РИА Новости».