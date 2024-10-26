Лукашенко назвал вбросом данные об отправке военных КНДР на Украину
У России нет необходимости привлекать к конфликту на Украине третью сторону, информация о планах направить северокорейских военных для участия в боевых действиях может быть вбросом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам «Центрального телевидения» на НТВ.
«Это может быть эскалацией конфликта (коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали). Думаю, что это, как вы сказали, вброс для того, чтобы получить повод для каких-то действий. Возможно, для ввода своих подразделений или разрешения дальнобойным орудием бить по территории России», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Глава государства также рассказал, что разговаривал на тему возможного присутствия военных КНДР на Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, в разговоре с турецким лидером он предположил, что НАТО заявляет о северокорейских военнослужащих «для того, чтобы найти повод для ввода натовских войск в Украине».
В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. 23 октября Белый дом также обвинил Северную Корею в переброске 3000 военнослужащих в Россию. В США полагают, что иностранные военные проходят подготовку на военных базах на востоке страны. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине.
Во время пресс-конференции президента Владимира Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул «спутниковые снимки», которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают». Президент заявил, что Россия не сомневается в серьезном отношении КНДР к договоренностям о стратегическом партнерстве. «Но что и как мы будем делать – это наше дело», – сказал Путин журналисту NBC.