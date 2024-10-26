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Лукашенко назвал вбросом данные об отправке военных КНДР на Украину

Ведомости

У России нет необходимости привлекать к конфликту на Украине третью сторону, информация о планах направить северокорейских военных для участия в боевых действиях может быть вбросом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам «Центрального телевидения» на НТВ.

«Это может быть эскалацией конфликта (коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали). Думаю, что это, как вы сказали, вброс для того, чтобы получить повод для каких-то действий. Возможно, для ввода своих подразделений или разрешения дальнобойным орудием бить по территории России», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Глава государства также рассказал, что разговаривал на тему возможного присутствия военных КНДР на Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, в разговоре с турецким лидером он предположил, что НАТО заявляет о северокорейских военнослужащих «для того, чтобы найти повод для ввода натовских войск в Украине». 

В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. 23 октября Белый дом также обвинил Северную Корею в переброске 3000 военнослужащих в Россию. В США полагают, что иностранные военные проходят подготовку на военных базах на востоке страны. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине.

Во время пресс-конференции президента Владимира Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул «спутниковые снимки», которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают». Президент заявил, что Россия не сомневается в серьезном отношении КНДР к договоренностям о стратегическом партнерстве. «Но что и как мы будем делать – это наше дело», – сказал Путин журналисту NBC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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