Конституционный суд Молдавии признал результаты еврореферендума

«Ведомости» писали, что в преддверии выборов и референдума Кишинев неоднократно обвинял российские власти в попытках вмешательства во внутренние дела руками эмигрировавшего бизнесмена Илана Шора, проживающего сейчас в Москве. Власти Молдавии заочно приговорили его к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд из молдавской банковской системы.