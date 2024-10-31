Конституционный суд Молдавии признал результаты еврореферендума
Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии признаны действительными, объявила председатель конституционного суда республики Домника Маноле.
«Конституционный суд Республики Молдова постановил: подтвердить результаты конституционного референдума от 20 октября», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Еврореферендум прошел в Молдавии 20 октября. По данным центральной избирательной комиссии страны, явка на референдуме составила 50,72%. «За» проголосовали 749 719 избирателей, «против» – 739 155. Всего действительными признали 1 488 874 бюллетеней. Разница во мнениях составила 0,7 п. п. в пользу сторонников евроинтеграции.
Президент страны Майя Санду заявила, что в конституцию Молдавии будут внесены поправки, касающиеся европейской интеграции, поскольку большинство граждан страны проголосовали за евроинтеграцию.
«Ведомости» писали, что в преддверии выборов и референдума Кишинев неоднократно обвинял российские власти в попытках вмешательства во внутренние дела руками эмигрировавшего бизнесмена Илана Шора, проживающего сейчас в Москве. Власти Молдавии заочно приговорили его к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд из молдавской банковской системы.