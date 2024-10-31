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Конституционный суд Молдавии признал результаты еврореферендума

Ведомости

Результаты референдума о евроинтеграции Молдавии признаны действительными, объявила председатель конституционного суда республики Домника Маноле.

«Конституционный суд Республики Молдова постановил: подтвердить результаты конституционного референдума от 20 октября», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Еврореферендум прошел в Молдавии 20 октября. По данным центральной избирательной комиссии страны, явка на референдуме составила 50,72%. «За» проголосовали 749 719 избирателей, «против» – 739 155. Всего действительными признали 1 488 874 бюллетеней. Разница во мнениях составила 0,7 п. п. в пользу сторонников евроинтеграции.

Президент страны Майя Санду заявила, что в конституцию Молдавии будут внесены поправки, касающиеся европейской интеграции, поскольку большинство граждан страны проголосовали за евроинтеграцию.

«Ведомости» писали, что в преддверии выборов и референдума Кишинев неоднократно обвинял российские власти в попытках вмешательства во внутренние дела руками эмигрировавшего бизнесмена Илана Шора, проживающего сейчас в Москве. Власти Молдавии заочно приговорили его к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд из молдавской банковской системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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