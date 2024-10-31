В ЦИК Грузии поступило 1170 жалоб в день проведения парламентских выборов
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Грузии в день проведения парламентских выборов поступило 1170 жалоб, заявил представитель ЦИК Георгий Сантуриани.
«В этом году в связи с парламентскими выборами 2024 г. всего было написано 1170 жалоб», – сказал Сантуриани (цитата по ТАСС).
Сантуриани отметил, что количество жалоб по сравнению с предыдущими выборами сократилось: в 2020 г. было подано 2014 жалоб, в 2021 г. на выборах в местные органы власти – 1840.
Сейчас жалобы рассматривают в областных избирательных комиссиях до 3 ноября, далее рассмотрение продолжится в самом ЦИК.
29 октября ЦИК Грузии сообщил, что пересчитает бюллетени пяти участков в каждом избирательном округе.
26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. Партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг 28 октября.
28 и 29 октября в Грузии прошли митинги оппозиции.